Президент Республики Армения, председатель Федерации шахмат Армении Серж Саргсян сегодня в цахкадзорском отеле " Marriott" присутствовал на торжественной церемонии открытия международного шахматного турнира "Tsaghkadzor Open".

Турнир проводится по группам А и Б, по швейцарской системе, будет проведено 9 раундов, согласно шахматным правилам ФИДЕ. За звание победителя турнира будут бороться почти 160 шахматистов из 17 стран, в том числе 23 международных гроссмейстера и 23 международных мастера и мастера ФИДЕ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, р рамках мероприятия подведены также итоги стартовавшего в тот же день утром и посвящённого памяти международного гроссмейстера, восьмикратного чемпиона Армении шахматного блиц-турнира, в котором участвовали около 200 шахматистов из 14 стран, в том числе 29 международных гроссмейстеров и 28 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

Первый заместитель председателя Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян вручил призы победителям блиц-турнира по шахматам.