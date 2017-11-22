Борьба с терроризмом в Сирии ещё не закончилась: президент Ирана
Борьба с терроризмом в Сирии ещё не закончилась, необходимо продолжать борьбу с ним до полной победы, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Борьба с терроризмом ещё не закончилась", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал иранский лидер в начале встречи с турецким и российским коллегами Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи."Поэтому необходимо оказать поддержку народу Сирии, так как нужна консолидация до полного поражения терроризма в Сирии", — подчеркнул Роухани.
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