Отборочная комиссия рассмотрит номинации на премию «Аврора» – 2018

Отборочная комиссия премии «Аврора» 4 декабря проведет в Берлине заседание, на котором рассмотрит номинации на премию «Аврора» – 2018. В Отборочную комиссию входят гуманитарные деятели, правозащитники и бывшие главы государств, а возглавляет ее лауреат премии «Оскар», актер, режиссер и филантроп Джордж Клуни.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда IDeA, среди членов Отборочной комиссии премии «Аврора» – лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, один из основателей «Врачей без границ» Бернар Кушнер, и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян.

На третью ежегодную премию «Аврора» было прислано 750 заявок и номинировано 509 уникальных кандидатов. Заявки присылали на 12 языках из 115 стран, в том числе из США, России, Египта, Армении, Индии, Германии, Великобритании, Пакистана, Украины и Кении.

Независимый Экспертный совет уже оценил все отвечающие требованиям заявки в соответствии с критериями премии «Аврора» и составил для Отборочной комиссии список наиболее перспективных кандидатов.

Экспертный совет входит в Секретариат премии «Аврора» и состоит из специалистов в области решения гуманитарных проблем, а также глав гуманитарных и правозащитных организаций. Среди членов Экспертного совета:

Мария Элена Агуэро, генеральный секретарь Мадридского клуба

Айаан Хирси Али, активистка, писательница, основательница AHA Foundation

Моника Вилла, директор фонда Thomson Reuters

Доктор Том Катена, лауреат премии «Аврора» – 2017

Николас Куюмджян, международный со-обвинитель Чрезвычайных палат в судах Камбоджи

Доктор Джемиля Махмуд, заместитель генерального секретаря по партнерствам Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Педро Муратян, эксперт-консультант Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Арье Найер, почетный президент Фонда «Открытое общество»

Лесли-Энн Найт, бывший генеральный директор организации «Старейшины»

Джон Прендергаст, директор проекта «Хватит!»

Нэнси Содерберг, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности и представитель США при ООН

Доктор Мего Терзян, глава французского отделения организации «Врачи без границ»

Сара Ли Уитсон, директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке

Джонатан Фэнтон, председатель Американской академии искусств и наук

Константин Хабенский, основатель Благотворительного фонда Константина Хабенского

Чулпан Хаматова, соучредитель фонда «Подари жизнь»

Саша Чанофф, соучредитель и исполнительный директор RefugePoint

Комфор Эро, директор африканских программ Международной кризисной группы

Имена финалистов премии «Аврора» – 2018 будут объявлены в Армении 24 апреля 2018 года, когда весь мир будет вспоминать Геноцид армян 1915 года. Итоги третьей ежегодной премии «Аврора», созданной от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будут подведены в Армении 10 июня 2018 года на специальной церемонии, во время которой лауреат получит 100 000 долларов и возможность разделить между вдохновившими его организациями 1 млн долларов.

Лауреатом премии «Аврора» 2017 года стал американец доктор Том Катена, миссионер-католик из городка Амстердам в штате Нью-Йорк. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. В 2016 году первую премию «Аврора» вручили Маргерит Баранкитс, основательнице приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди, которая спасла тысячи жизней и заботилась о сиротах и беженцах в годы гражданской войны.