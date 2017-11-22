Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-11-17

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 ноября, курс доллара США вырос на 0.09 драмa и составил 483.75 драм. Курс евро вырос на 1.41 драмa и составил 568.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 8.21 драм. Курс британского фунта вырос на 0.65 драмa и составил 640.87 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 41.39 драмa и составила 19959.06 драм. Цена серебра сократилась на 2.21 драмa и составила 264.4 драм. Цена платины сократилась на 121.72 драмa и составила 14417.56 драм.