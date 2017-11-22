Азиатские индексы выросли - 22-11-17

ТОКИО, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.48% и составил 22523.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.34% и составил 1777.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.59% и составил 3430.46 пункта, а HANG SENG вырос на 0.62% и составил 30003.49 пункта.