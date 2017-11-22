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Спецоперация в Тбилиси завершена


Спецоперация, которая проходила на улице Габриэла Салоса в Тбилиси около24 часов, завершена. Данную информацию подтвердила Служба государственной безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

О результатах спецоперации пока не сообщается.

По имеющейся на данный момент официальной информации, в ходе спецоперации были ранены два спецназовца, один из которых скончался позже в клинике.

Также сообщается, что с места проведения спецоперации на машинах Скорой помощи были вывезены еще трое раненых. Подтверждений данной информации пока нет.

В Тбилиси завершена спецоперация по поимке подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Как отмечается, спецназ штурмовал здание на юге грузинской столицы несколько раз в течение дня. По данным портала «Грузия онлайн», во время операции погиб один спецназовец и один из подозреваемых.



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