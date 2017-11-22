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"Газпром" возобновляет поставки газа в Азербайджан


ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую Республику, говорится в сообщении российского газового холдинга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве. Дата начала поставок 22 ноября 2017 года. Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб. м российского газа.




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