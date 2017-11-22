Двухметрового крокодила обнаружили на пляже в США

Толпы зевак снимали на видео и фотографировали огромную рептилию на пляже Флориды, при этом транслируя происходящее в соцсети, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Никогда не видел крокодила на пляже, это безумие! Мы увидели это в прямом эфире на Facebook и я привел детей, чтобы лично это засвидетельствовать", — сообщил один из очевидцев.

"Раньше мы беспокоились из-за акул, теперь беспокоимся из-за крокодилов на пляже. Это довольно безумно", — сказал другой очевидец.

Сотрудники природоохранной службы ловили крокодила несколько часов. Затем хищника отвезли в безопасное место.