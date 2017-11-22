Де Мистура планирует в декабре провести два раунда переговоров по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен до конца года провести два раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом он заявил, выступая на открытии конференции сирийской оппозиции Эр-Рияд-2.

"Я намерен провести не один, а два раунда (переговоров — ред.) в декабре в Женеве. Но для этого мне нужна сильная и креативная делегация сирийской оппозиции", — сказал де Мистура, текст выступления которого распространил офис спецпосланника, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в ООН в октябре, де Мистура объявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начнется 28 ноября.