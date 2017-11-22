Политолог не видит препятствий для подписания соглашения между ЕС и Арменией

Только человек, который не понимает дипломатию, может говорить о препятствиях при подписании соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом 22 ноября заявил журналистам директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«Вероятность подписания соглашения между ЕС и Арменией очень высока. Насколько мне известно, в процессе подписания есть небольшие проблемы, но они технические, а не политические. Я не вижу политической проблемы, и не нужно предполагать, что в течение двух дней могут возникнуть проблемы с подписанием соглашения», - сказал Искандарян.

Саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе, в ходе которого ожидается подписание соглашения между Арменией и ЕС.