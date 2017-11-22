Райан Боатрайт вернулся в сборную Армении по баскетболу

Главный тренер национальной сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич принял решение вернуть в состав национальной команды Райана Боатрайта. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, главный тренер имел долгий разговор с Райаном. Последний попросил прощение за свое поведение.

"21 ноября на состоявшейся в Ереване пресс-конференции я и вице-президент ФБА Ара Погосян объявили, что Райан Боатрайт отчислен из национальной сборной за неспортивное поведение.

Игрок действительно покинул национальную команду и также должен был уехать из Армении вечером 21 ноября. Он отчислен из сборной за оскорбление в мой адрес, а также нарушение спортивного режима.

Я и руководство федерации решили, что в подобной ситуации его пребывание в сборной невозможно. Тем не менее, игрок вчера имел со мной долгий разговор, глубоко раскаялся за свой поступок, попросил прощения у всей команды и попросил предоставить ему еще один шанс выступать за сборную.

Тренерский штаб и руководство федерации решили пойти навстречу игроку и снова включить его в состав сборной, при условии, что подобного со стороны баскетболиста больше не повторится.

Я многократно говорил мой команде, что дисциплина и взаимное уважение друг к другу очень важны для нас. Мы представляем национальную сборную и должны быть осторожны в своих действиях.

Надеюсь, что в дальнейшем подобные инциденты не повторятся", - сказал Никша Бавцевич.

Сейчас Райан Боатрайт вместе с национальной командой находится в Албании и готовится к предстоящей игре.