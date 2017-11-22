Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Немецкая полиция обнаружила более 100 предметов, похищенных из дома Джона Леннона в 2006 году. Среди найденного - три дневника музыканта, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Сейчас дневники, а также магнитофонная запись концерта "Битлз", две пары очков, нотные записи и пачка из-под сигарет выставлены на всеобщее обозрения в главном управлении полиции Берлина.
По подозрению в укрывательстве похищенного задержан 58-летний мужчина, сообщила полиция.
Вещи были украдены из дома вдовы Леннона Йоко Оно в Нью-Йорке в 2006 году.
По словам следователей, большая часть предметов была найдена и конфискована из аукционного дома в Берлине в июле. Тогда же было начато расследование и поиск остальных вещей.
Йоко Оно опознала предметы по фотографиям, которые ей показали в консульстве Германии в Нью-Йорке, сообщают немецкие СМИ.
Подозреваемый был арестован в понедельник в Берлине, после того как полиция обыскала его дом и автомобили.
По словам представителя прокуратуры Берлина Мартина Штелтнера, еще один подозреваемый соучастник преступления проживает в Турции и в данный момент недосягаем для правосудия.
Второй подозреваемый был личным шофером Йоко Оно.
Штелтнер не сказал, когда найденные вещи будут возвращены в дом Леннона.
Вещи, принадлежавшие членам группы "Битлз", продаются на аукционах за огромные суммы.