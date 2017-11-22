22-го ноября на перекрестке улиц Манандян и Манташян произошло ДТП. Столкнулись автомобиль марки Toyota Corolla и пассажирский микроавтобус «Газель». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавшие при столкновении автомобилей пятеро детей доставлены в больницу Святой Богоматери.

Как сообщили «Арменпресс» в больнице Святой Богоматери, все доставленные пострадавшие были детьми 2010-го, 2011-го годов рождения.«Все доставленные пострадавшие дети прошли амбулаторное обследование и были отправлены по домам»,- сообщили в больнице Святой Богоматери.