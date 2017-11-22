Национальная сборная Армении по баскетболу уже в Тиране
16:33, 22 Ноябрь, 2017
Сборная Армении по баскетболу уже вылетела в Албанию и находится в Тиране. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация Армении по баскетболу. Игроки сборной остановились в 4-звездочной гостинице «Скай».
Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с Албанией.
Пресс-служба Федерации баскетбола представляет состав нашей команды:
- Амирхан Амирханов, «Газпром», Россия
- Лукас Фишер - «Гран-Канария», Испания
- Андраник Чрабаш - «Окапи Алстар», Бельгия
- Райан Ботрайт, «Бешикташ», Турция
- Аллин Хесс, «Базель Старвингс», Швейцария
- Андрей Константинов - «Барс», Россия
- Арарат Кочинян - «Урарту»
- Альберт Тадевосян, «МГУ», Россия
- Эдгар Бабаян - «Урарту»
- Георгий Подколзин, "Арцах"
- Константин Мирзоянц, «Армеци», Россия
26-го ноября Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с командой Дании.Матч Албания-Армения состоится 23 ноября в 20:30(по ереванскому времени) в спортзале «Фети Борова» (Тирана) .