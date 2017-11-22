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Генрих Мхитарян - кандидат в символическую сборную УЕФА


УЕФА представил 50 лучших футболистов, которые претендуют на включение в символическую сборную года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в список вошел также футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян.

В предыдущем сезоне Мхитарян в составе английского клуба стал победителем Лиги Европы.

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