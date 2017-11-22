МО рассматривает возможность совмещения магистратуры с воинской службой

Новый закон о воинской службе поставил общий принцип равенства, а вопросы академической отсрочки будут регулироваться решениями правительства и подзаконными актами. Как сообщает Арменпресс, в ходе круглого стола с членами научной инициативы «За развитие» в парламенте об этом сказал первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

«Мы переместили регулирование вопросов в сферу деятельности правительства, чтобы в будущем, если мы увидим, что есть недостатки, которые мы не принимали во внимание, у нас была возможность быстро решать их», - сказал он.

Закарян сказал, что министерство обороны рассматривает вариант, который не является окончательным и может быть дополнен новыми идеями.

«В рамках новой программы «Честь имею» молодые люди, которые хотят получить отсрочку, должны проявить свои научные устремления в течение 4 лет, проводить исследования, иметь достижения, быть активными, участвовать в различных международных научных программах. После этого, когда он начнет военную службу, в интересах министерства обороны, чтобы он служил в качестве ученого», - сказал он.

Закарян сказал, что министерство также обсуждает вариант совместимости программы «Честь имею» с магистратурой.

Замминистра не согласился со студентами, что закон препятствует развитию науки. По его словам, закон, который действовал до сих пор, в какой-то мере мешал, поскольку существовали общие правила игры, и избегающие службы молодые люди могли получать отсрочку под «научным зонтиком».

«Теперь мы говорим, что давайте продемонстрируем индивидуальный подход ко всем, правительство готово продемонстрировать эти подходы в области спорта, искусства, культуры и науки. Для этого будут определены конкретные механизмы», - сказал он.