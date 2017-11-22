Глава МИД Армении принял заместителя Секретаря Святого Престола по отношениям с государствами

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 22 ноября принял заместителя Секретаря Святого Престола по отношениям с государствами Антуана Камиллери, который представляет Ватикан на ереванской конференции ОБСЕ под названием «Предотвращение и противодействие преступлениям на почве ненависти против христиан и членов других религиозных групп: перспективы в ОБСЕ и за ее пределами».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны затронули вопросы защиты христиан и других меньшинств на Ближнем Востоке и усилия Армении и Святейшего Престола по их решению.