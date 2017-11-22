Эрдогану не удастся внести карабахский вопрос в повестку встречи с президентами Ирана и РФ: тюрколог

Желание президента Эрдогана поднять карабахский вопрос на сочинской встрече с президентами Ирана и РФ не будет иметь успеха. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал доректор Института востоковедения НАНА, тюрколог Рубен Сафрастян. По его словам, заявления президента Эрдогана о его желании поднять карабахский вопрос бе явкяются новостью.

«Подобные заявления президента Эрдогана прозвучали еще до его встречи с Путиным, однако таковой вопрос не обсуждался, и,и же ему не был дан ход. Сейчас мы видим, как президент Эрдоган, с присушей ему настойчивостью и хитростью пытается внивь поднять вопрос. Уверен, что ему не удастая поднять карабахский вопрос на сочинской встрече с президентами Ирана и РФ»,- сказал доректор Института востоковедения НАНА, тюрколог Рубен Сафрастян. По его словам, переговоры по урегулированию карабахского конфликта проходят при посредничестве Минской группы ОБСЕ, что сохраняет свое важное значение.

«Думаю, что президенты Ирана и РФ не поддадутся на его ухищрения. Заявления президента Эрдогана о его желании поднять карабахский вопрос бе явкяются новостью. Периодически он пытается показать, что играет важную роль в регионе, пытается втереться в состав сопредседателей, однако все его попытки тщетны»,- сказал доректор Института востоковедения НАНА, тюрколог Рубен Сафрастян.

По его словам, на сочинской встрече президентое Турции, Ирана и РФ будет обсуждаться сирийский вопрос, в Сирии начались мирные процессы, в которых велика роль указанных 3 стран.

22-го ноября президент Турции Эрдоган вновь заявил, что намерен поднять карабахский вопрос на сочинской встрече с президентами Ирана и РФ. «РФ – единственная сила, способная решить этот вопрос»,- сказал он.