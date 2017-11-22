В одной из деревень Таиланда огромного питона стошнило вараном после того, как его поймали спасатели. Видео опубликовало Daily Mail.

Змею обнаружила хозяйка дома, пока развешивала белье у себя во дворе. Как только она заметила питона, сразу вызвала змееловов. Чтобы достать гигантскую змею весом 20 килограммов и длиной 4,2 метра, им пришлось ломать бетон на заднем дворе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Питон пытался сопротивляться, но трое спасателей все же отнесли его в машину, где змею стошнило полосатым вараном длиной метр и весом 15 килограммов. Скорее всего, змея рассталась со своей добычей из-за стресса.