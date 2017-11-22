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Сборная Армении по баскетболу вылетела в Албанию


Сборная Армении по баскетболу уже вылетела в Албанию. Как передает «Арменпресс», Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с Албанией.

26-го ноября Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с командой Дании.

Матч Албания-Армения состоится 23 ноября в 20:30(по ереванскому времени) в спортзале «Фети Борова» (Тирана) .

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