Сборная Армении по баскетболу вылетела в Албанию

Сборная Армении по баскетболу уже вылетела в Албанию. Как передает «Арменпресс», Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с Албанией.

26-го ноября Национальная сборная Армении по баскетболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 23-го ноября сыграет с командой Дании.

Матч Албания-Армения состоится 23 ноября в 20:30(по ереванскому времени) в спортзале «Фети Борова» (Тирана) .