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Раскрыта причина старения мозга


Исследователи из Алленского института исследования мозга в Вашингтоне выяснили, что старение мозга и снижение когнитивных способностей связано с накоплением бляшек и образованием нейрофибриллярных узлов, а также изменением в активности генов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали образцы мозга 107 пожилых людей в возрасте 65-90 лет. Окрашивание нервных тканей с помощью желтого красителя тиофлавина Т позволило выявить большое количество амилоидных бляшек — скоплений пептидов бета-амилоидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, — и переплетенных протеиновых волокон (нейробриллярных узлов).

 

 

 



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