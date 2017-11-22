Раскрыта причина старения мозга

Исследователи из Алленского института исследования мозга в Вашингтоне выяснили, что старение мозга и снижение когнитивных способностей связано с накоплением бляшек и образованием нейрофибриллярных узлов, а также изменением в активности генов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали образцы мозга 107 пожилых людей в возрасте 65-90 лет. Окрашивание нервных тканей с помощью желтого красителя тиофлавина Т позволило выявить большое количество амилоидных бляшек — скоплений пептидов бета-амилоидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, — и переплетенных протеиновых волокон (нейробриллярных узлов).