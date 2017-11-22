Премьер-министр Ливана отказался уходить в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири, объявивший 4 ноября в Саудовской Аравии об уходе со своего поста, отказался от своего решения об отставке и снова возглавит правительство республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в президентском дворце Баабда.

"Я призываю все политические силы к подлинному партнерству во имя созидания сильного государства", - подчеркнул Харири. Он сообщил, что будет сотрудничать с президентом Мишелем Ауном, чтобы "уберечь Ливан от окружающего его огня конфликтов".

"Наша страна нуждается сегодня в политике дистанцирования от регионального противоборства и любых шагов, которые могут причинить вред ее связям с арабскими братьями", - сказал премьер.

Харири прибыл в среду в Бейрут и принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Ливана, сопровождавшихся военным парадом. Позднее он провел трехстороннюю встречу с президентом и спикером парламента республики Набихом Берри, затем состоялась официальная аудиенция у главы государства.

"Я встретился с президентом и вручил ему прошение об отставке, однако он попросил меня повременить со своим решением и оставаться на своем посту, и я дал свое согласие на это пожелание", - сообщил Харири. Он отметил, что пошел на такой шаг "в надежде на продолжение серьезного и ответственного диалога с целью преодоления причин, вызвавших его решение подать отставку".





