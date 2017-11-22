Ереван представил туристический потенциал на международном форуме «Конкурентоспособность для устойчивого развития туризма»

С 13-го по 14-е ноября при содействии министерства туризма Иордании, мэрии Аммана и Всемирной туристской организации (UNWTO) в столице Иорданского Хашимитского Королевства Амман состоялся международный форум «Конкурентоспособность для устойчивого развития туризма». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

По приглашению города-побратима Еревана-Аммана, в двухдневном форуме приняла также участие помощник мэра Еревана, координатор сферы туризма Мария Барагамян.Вместе с экспертами и ответственными лицами сфер туризма и городского управления, представляющими Ню-Йорк, Мадрид, Мехико, Дубай, а также Хорватию и Кипр, Мария Барагамян выступила с докладами на темы «Устойчивое развитие туризма» и «Умный город», представив концепцию и программы развития туризма в Ереване.Поприветствовав участников форума от имени мэра Еревана Тарона Маргаряна, Мария Барагамян коснулась реализованных за последние годы мэрией Еревана программ по развитию туризма и отметила, что в городской экономике данной сфере придается особое значение. Помощник мэра Еревана также сообщила, что ряд целевых программ, направленных на развитие туризма, был реализован с точки зрения применения современных технологий, создания новых туристических инфраструктур, привлечения инвестиций и развития событийного туризма.Пользуясь случаем, Мария Барагамян отметила, что в следующем году Ереван будет отмечать 2800-летие основания и пригласила всех посетить столицу Армении.В рамках двухдневного форума Мария Барагамян встретилась также с представителями сферы туризма разных стран. В ходе встреч были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в рамках развития городского туризма.