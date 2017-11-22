В Филиппинском море нашли восьмерых человек с разбившегося самолета ВМС США

Восемь из 11 человек, которые находились на борту самолета ВМС США, потерпевшего крушение в Филиппинском море юго-восточнее японского острова Окинавы, обнаружены. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на минобороны Японии.

Однако отмечается, что информации о том, живы ли эти восемь человек, нет.

По словам японского министра обороны Ицунори Онодэры, причиной крушения палубного транспортного самолета С-2 Greyhound могла стать проблема с двигателем.

Ранее командование 7-го оперативного флота США сообщило, что самолет ВМС США, на борту которого находились 11 человек - члены экипажа и пассажиры, рухнул юго-восточнее японского острова Окинавы.

Самолет направлялся на авианосец "Рональд Рейган", который сейчас находится в этом районе.