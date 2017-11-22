Минобороны Турции: первая поставка ЗРС С-400 из РФ будет осуществлена в 2019 году

Первая поставка зенитно- ракетных систем (ЗРС) С-400 из РФ в Турцию будет осуществлена в 2019 году. Об этом, как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, сообщил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

"Первая поставка С-400 будет в 2019 году", - цитирует телеканал министра, который выступил на заседании парламентской комиссии по бюджету.

Президент Турции сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и внесении задатка за них. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября заявил ТАСС, что сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает 2 млрд долларов.





