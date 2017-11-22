Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в среду указ о награждении президента России Владимира Путина орденом "Манас" первой степени. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Атамбаев подписал указ, согласно которому Владимир Путин награжден орденом "Манас" I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Орден "Манас" является высшей государственной наградой Киргизии, он был учрежден в апреле 1996 года. Им награждаются граждане республики и иностранцы за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного или интеллектуального потенциала страны.