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Атамбаев подписал указ о награждении президента России орденом "Манас" первой степени


Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал в среду указ о награждении президента России Владимира Путина орденом "Манас" первой степени. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Атамбаев подписал указ, согласно которому Владимир Путин награжден орденом "Манас" I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и развитие союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Орден "Манас" является высшей государственной наградой Киргизии, он был учрежден в апреле 1996 года. Им награждаются граждане республики и иностранцы за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного или интеллектуального потенциала страны.

 



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