Китайские военные разработали плавающий танк VN18. Видео испытаний боевой амфибии опубликовано на YouTube-канале CGTN, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Создатели военной техники из китайской корпорации Norinco заявляют, что их детище способно развивать максимальную скорость до 65 километров в час на суше, а по воде данный образец способен передвигаться со скоростью до 30 километров в час, что, по словам разработчиков, делает VN18 самой быстрой военной амфибией. Весит плавающий танк, мощность двигателя которого составляет 1600 лошадиных сил, свыше 26 тонн.

Как заявляют сами создатели, VN18 является "самой мощной" военной техникой в своем классе.