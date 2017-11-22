В Армении офицеры, сержанты и солдаты ЮВО сдали экзамены по ПДД

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, имеющие личный автотранспорт, а также стоящие на должностях водителей и механиков водителей сдали экзамены по знанию правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, сдача зачетов проходила в два этапа. На первом этапе водители всех категорий прошли проверку теоретических знаний по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), правилах эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники в условиях высокогорной местности, в условиях гололеда, снегопада и плохой видимости, а также в условиях тумана и обильного выпадения осадков.

На втором этапе, при сдаче практической части, военнослужащие из числа водителей и механиков-водителей под руководством инструкторов по вождению и под контролем сотрудников военной автоинспекции (ВАИ) выполнили простые и сложные контрольные нормативы. Также они были аттестованы по вопросам проверки автотранспорта перед началом движения и эксплуатации в сложных «экстремальных» климатических и рельефных условиях местности.