Камерун стал 74-м членом антиигиловской коалиции США

Камерун присоединился к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России - ИФ), став 74-м членом этого объединения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы рады приветствовать Камерун в качестве 74-го члена нашей коалиции, готового нанести сокрушительное поражение ИГИЛ", - сообщило в среду представительство возглавляемой США коалиции.

Антиигиловская коалиция была сформирована в сентябре 2014 года. В него входят страны Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.

Членами коалиции являются также Евросоюз, НАТО, Интерпол и Лига арабских государств.