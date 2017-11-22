Камерун стал 74-м членом антиигиловской коалиции США
Камерун присоединился к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России - ИФ), став 74-м членом этого объединения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Мы рады приветствовать Камерун в качестве 74-го члена нашей коалиции, готового нанести сокрушительное поражение ИГИЛ", - сообщило в среду представительство возглавляемой США коалиции.
Антиигиловская коалиция была сформирована в сентябре 2014 года. В него входят страны Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки.
Членами коалиции являются также Евросоюз, НАТО, Интерпол и Лига арабских государств.
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