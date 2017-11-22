Новый офис будет продвигать на китайском рынке армянские товары

В городе Циндао в Китае открылся офис по сотрудничеству с Арменией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций РА.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Китае Сергей Манасарян и торговый атташе в КНР Грант Абаджян.

В офисе, финансируемом центром инновационного сотрудничества «Один пояс – один путь», армянские предприниматели получат возможность основать представительства своих компаний. Офис будет заниматься представлением и реализацией армянских услуг и товаров на китайском рынке, стимулированием туризма, установлением армяно-китайских бизнес-связей.