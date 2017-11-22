Цель круглого стола со студентами – услышать друг друга и попытаться сблизить позиции: Эдуард Шармазанов

В Национальном Собрании Армении началась встреча с представителями инициативы «Во имя развития науки», в ходе которой будут обсуждаться вызвавшие широкий общественный резонанс положения закона РА «О военной службе и статусе военнослужащего». Цель круглого стола со студентами не втом, чтобы выступить с взаимными претензиями, а в том, чтобы осуществить проведение интересных обсуждений и найти золотую середину. Как передает «Арменпресс», об этом в на чале встречи сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Мы вместе боремся за образование, науку, ради укрепления нашей государственности, обеспечения безопасности и обороноспособности, и уверены, что все это можно не противопоставлять друг другу», - сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов в начале встречи представил, как будет проходить обсуждение в формате круглого стола.

На обсуждении присутствуют министр образования и науки Армении Левон Мкртчян, представитель Постоянной комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности Феликс Цолакян, председатель Постоянной комиссии НС РА по здравоохранению и социальным вопросам Акоп Акопян, заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, председатель Постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Вардан Бостанджян.

Из представителей инициативы «Во имя развития науки» на обсуждении присутствуют Давид Петросян, Гарик Петосян, Айк Закарян, Саркис Бадарян и Юрий Авагян.

«Рассчитаю на проведение интересных обсуждений. Цель данной встречи – поиск золотой середины», – сказал Шармазанов.

Как сообщаалось ранее, обсуждения со студентами, выступающими против ограничения права на отсрочку от службы в армии, будут транслироваться в режиме он-лайн – на официальном сайте Национального Собрания Армении. Об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Я предложил вести трансляцию этих обсуждений в режиме он-лайн, это позволит гражданам как в Армении, так и за ее пределами следить за ходом обсуждений.Мы приняли предложение молодых людей и заявили о готовности организовать слушания. Наше обещание остается в силе. Будут приглашены все заинтересованные стороны – представители правительства РА, преподаватели, студенты», – сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, запланированные на 22 ноября слушания положат начало обсуждениям в формате круглого стола.

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов затруднился сказать, что будет после обсуждений, одновременно подчеркнув: хотя проблемы и невозможно решить за один день, однако студентам для озвучивания своей позиции они готовы предоставить площадку – зал НС РА.

Как ссобщалось ранее, депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 15 ноября во втором чтении и полностью приняли проект о внесении поправок в закон РА «О военной службе и статусе военнослужащего». Законопроект поддержали 86 депутатов, еще 6 парламентариев проголосовали «против». Во время голосования по проекту напротив здания парламента Армении акцию протеста проводили студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении закона, ограничивающего право на отсрочку от армии. Позднее после встречи с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян заявил, что студенты прекращают забастовку и голодовку, достигнута договоренность о проведении слушаний и круглого стола по закону 22 ноября.