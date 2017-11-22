Главе Роспромбанка предъявили обвинение в мошенничестве более чем на 750 млн рублей

Руководитель Роспромбанка Сергей Салогубов арестован по обвинению в хищении средств этой организации на сумму более 750 млн руб., сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Сергею Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По ее словам, Салогубову вменяются махинации с недвижимостью в Московской области, в результате которых "Роспромбанку" был причинен ущерб на сумму 756 млн руб, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.