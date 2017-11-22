СМИ: в США умер актер Дэвид Кэссиди

Популярный в 1970-х американский актер и певец Дэвид Кэссиди скончался во вторник в больнице штата Флорида в возрасте 67 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал "Голливуд репортер".

На прошлой неделе актер был госпитализирован в критическом состоянии в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов. Ранее в этом году Кэссиди также признавался журналу People, что страдает деменцией.

Актер снялся в более чем 30 фильмах и телесериалах. Всемирную славу ему принесла роль в сериале "Семья Партридж" (The Partridge Family, 1970-1974), который повествует о матери и ее пяти сыновьях, основавших рок-группу. В то время клуб поклонников звезды телеэкрана превосходил число фанатов Элвиса Пресли и Beatles.



