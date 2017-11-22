DM: британская королева стала самым пожилым главой государства в мире

Отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе сделала королеву Великобритании Елизавету II самым пожилым главой государства в мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по подсчетам британской газеты Daily Mail, после того, как 93-летний Мугабе, управлявший африканской страной в течение 37 лет, заявил во вторник об уходе с президентского поста, это неофициальное звание перешло к 91-летней Елизавете II, которая является главой Соединенного Королевства.

Это стало очередным рекордом главы монаршего дома Виндзоров. Так, в сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне среди британских правителей. После того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля нынешнего года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать эту дату, именуемую "сапфировым" юбилеем.

К тому же два дня назад, 20 ноября, она со своим супругом, герцогом Эдинбургским принцем Филипом отметили так называемую платиновую свадьбу - 70-летие с момента заключения брака. Никому из предшественников нынешней королевы на британском троне еще не доводилось праздновать данный юбилей.



