В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении ведется расследование для выявления обстоятельств гибели троих военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. В третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 373- УК Армении.

Как сообщалось ранее, 21 ноября, в районе 18:35, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате взрыва мины смертельные ранения получили военнослужащие Гегам Корюнович Закарян (1995 г.р.), Саркис Гургенович Абрамян (1998 г.р.) и Саркис Мгерович Меликян (1997 г.р.).

Военнослужащий Нарек Айкович Овеян (1998 г.р.) был ранен. Его состояние оценивается как тяжелое.Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», – говорится в сообщении.