На дороге Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами

Из транспортного уравления Грузии сообщают, что, по причине обильного снегопада, на участке Гудаури-Коби (на границе с РФ) трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Грузии, движение прочих транспортных средств не ограничено. На 134-135 км трассы (Дарьяльское ущелье) запрещено останавливаться во время движения. Режимы движения контролируются полицией Грузии.