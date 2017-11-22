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На дороге Гудаури-Коби запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами


Из транспортного уравления Грузии сообщают, что, по причине обильного снегопада, на участке Гудаури-Коби (на границе с РФ) трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Грузии, движение прочих транспортных средств не ограничено. На  134-135 км трассы (Дарьяльское ущелье) запрещено останавливаться во время движения. Режимы движения контролируются полицией Грузии.

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