Члены инициативы «Во имя развития науки» на встрече в НС Армении: Прямой эфир

22-го ноября в НС Армении был созван круглый стол с участием членов инициативы «Во имя развития науки». Вы можете следить за встречй в прямом эфире «Арменпресс».

Обсуждения со студентами, выступающими против ограничения права на отсрочку от службы в армии, будут транслироваться в режиме он-лайн – на официальном сайте Национального Собрания Армении. Об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Я предложил вести трансляцию этих обсуждений в режиме он-лайн, это позволит гражданам как в Армении, так и за ее пределами следить за ходом обсуждений.Мы приняли предложение молодых людей и заявили о готовности организовать слушания. Наше обещание остается в силе. Будут приглашены все заинтересованные стороны – представители правительства РА, преподаватели, студенты», – сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, запланированные на 22 ноября слушания положат начало обсуждениям в формате круглого стола.

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов затруднился сказать, что будет после обсуждений, одновременно подчеркнув: хотя проблемы и невозможно решить за один день, однако студентам для озвучивания своей позиции они готовы предоставить площадку – зал НС РА.

Как ссобщалось ранее, депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 15 ноября во втором чтении и полностью приняли проект о внесении поправок в закон РА «О военной службе и статусе военнослужащего». Законопроект поддержали 86 депутатов, еще 6 парламентариев проголосовали «против». Во время голосования по проекту напротив здания парламента Армении акцию протеста проводили студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении закона, ограничивающего право на отсрочку от армии. Позднее после встречи с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян заявил, что студенты прекращают забастовку и голодовку, достигнута договоренность о проведении слушаний и круглого стола по закону 22 ноября.