Корреспондент турецкой газеты «Заман» осуждена на 7,5 лет лишения свободы
Корреспондент закрытой властями оппозиционной турецкой газеты «Заман» Айшенур Парылдаг осуждена на 7,5 лет лишения свободы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Ее обвиняют в приверженности гюленизму. Айшенур Парылдаг находится в неволе уже в течение 16 месяцев. Во время судебного заседания она не признала себя виновной и потребовала немедленно освободить ее.
Ранее СНБ Турции расшифровала мессиджи в приложении ByLock и предположила, что с его помощью заговоршики из числа гюленовцев общались друг с другом. По данным спецслужб, таким образом удалось разоблачить 53 тысячи гюленовцев. Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.
Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.
По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.