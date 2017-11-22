Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю 75-летия Леонида Азгалдяна

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 22 ноября, направил поздравительное послание по случаю 75-летия со дня рождения кавалера ордена «Боевой крест» I степени Леонида Азгалдяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано:

«Поздравляю по случаю 75-летия со дня рождения Леонида Азгалдяна.

Леонид Азгалдян был одним из легендарных командиров Арцахской освободительной войны, который своей деятельностью, борьбой и жертвенностью написал одну из героических страниц истории нашего народа. Находящиеся под его командованием добровольческие военные структуры – „Армия Независимости” и ”Освободительная армия” – сыграли значительную роль в деле защиты границ Армении и обороны Арцаха.

Его высказывание об Арцахе для всех нас давно стало крылатым выражением и девизом: „ Это Армения, и точка!”. В этой краткой формуле сконцентрированы идеология и позиция Леонида Азгалдяна – истинного патриота, серьезного ученого и талантливого организатора».