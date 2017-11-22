Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью года

Журнал Forbes опубликовал во вторник рейтинг самых высокооплачиваемых топ-моделей года. Первое место в данном списке заняла американка Кендалл Дженнер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22-летняя модель сумела за текущий год заработать $22 млн. Таким образом, Дженнер оттеснила на второе место бразильскую модель Жизель Бюндхен, которая возглавляла данный рейтинг на протяжении последних 15 лет. В этом году 37-летняя Бюндхен заработала $17,5 млн.

На третьем месте расположилась Крисси Тейген с $13,5 млн заработка. Это дебют 31-летней американки в рейтинге Forbes. Четвертую позицию заняла 36-летняя бразильская модель Адриана Лима ($10,5 млн). Пятое место поделили между собой американка Джиджи Хадид и британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли (у обеих по $9,5 млн).

В список попали также американская модель Карли Клосс (седьмое место, $9 млн), китаянка Лю Вэнь (восьмое место, $6,5 млн), а также еще две американки - Белла Хадид (девятое место, $6 млн) и Эшли Грэм (10-е место, $,5 млн).

Заработок моделей оценивался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Как отмечает Forbes, общая сумма, которую удалось заработать за этот период 10 самым высокооплачиваемым топ-моделям мира, составляет почти $110 млн.



