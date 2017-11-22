Условия в комплексе военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна удовлетворяют как воспитанников, так и их родителей

21-го ноября в Дилижане прошли мероприятия, по случаю официальной церемонии открытия военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна.

Церемония открытия училища была посвящена юбилею Национального героя Армении, героя Арцаха Монте Мелконяна: 25 ноября исполняется 60-лет со дня его рождения.

Цель воспитанников военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна единая – продолжать учебу в ВУЗах. Ученик 12-го класса Овсеп Осипян готовится поступать в ЕМГУ. По его словам, график их учебы и жизни в военно-спортивном училище имени Монте Мелконяна крайне насыщенный. «День начинается с утренней побудки, спортивных мероприятий, затем – подготовка уроков, в 2 часа – обед, потом – самоподготовка после ужина мы отдыхаем, затем проводится перекличка и объявляется отход ко сну»,- рассказывает он.

Ученик 12-го класса Эдгар Гаспарян избрал военную карьеру, после утоков он любит читать и заниматься спортом.

Отец одного из учащихся Гарник Ованнисян, сын которого поступил в военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна в этом году, сказал, что решение было принято по взаимному согласию; сын хотел стать военным, родители не возражали.

Он доволен условиями в комплексе военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна, особенно, по части физической подготовки.

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Ани Назарян