СМИ: авиакомпания Air China приостановила полеты в КНДР

Ведущая китайская авиакомпания Air China объявила о временной отмене авиарейсов из китайской столицы в Пхеньян. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил информационный портал Sina.

Отмечается, что подобное решение было принято "в связи с непростой ситуацией в плане осуществления коммерческой деятельности". "Авиарейсы по данному направлению будут восстановлены в будущем в зависимости от ситуации на рынке", - приводит портал пояснение авиакомпании.

Китайский авиаперевозчик с 14 апреля по 5 мая уже приостанавливал обслуживание данного направления пассажирских перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершаются несколько раз в неделю. Из-за незначительного пассажиропотока отдельные рейсы иногда приходилось отменять и прежде.





