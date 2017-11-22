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На дороге Ереван-Ерасх автомобиль упал в канал: есть пострадавшие


В спасательной службе МЧС Армении 22-го  ноября были получены сведения о том, что на дороге Ереван-Ерасх произошло ДТП.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, автомобил марки  «Honda Elysion» выехал за пределы проезжей части, перевернулся  и упал в канал.

По предварительным данным есть пятеро пострадавших. На место выехал боевой расчет спасателей.

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