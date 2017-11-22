Мэрия Еревана планирует в будущем году отремонтировать 190 балконов в 80 зданиях. Планируется также произвести ремонт крыш. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по развитию аппарата и ин вестиционным программам мэрии Еревана.

Во время муниципальных выборов РПА в своей предвыборной программе обещала организовать ремонт аварийных крыш многоквартирных зданий в 2017-2022 годах, ремонт подъездов и фасадов зданий. «По планам на 2017 год было отремонтировано 166 балконов в 69 зданиях. До 10-го ноября 2017 года было отремонтировано 1124 парадных в 687 многоквартирных зданиях; ремонта фасадов не проводилось, однако по планам 2017 года было отремонтировано 1044 плодких крыш и 1137 крыш с уклоном. По планам развития Еревана на 2018-2022 годы предполагается отремонтировать все плоские крыши в многоквартирных зданиях. Мэрия Еревана планирует в будущем году отремонтировать 190 балконов в 80 зданиях»,- сказано в сообщении.

Кроме того, по планам развития Еревана на 2018-2022 годы предполагается провести теплоизоляцию в многоквартирных зданиях, что ;послужит энергосбережению, вплоть до 50-60%.

В 190 зданиях общественного назначения планируется провести работы по повышению энергетической эффективности, включая использование источников восстанавливаемой энергетики и водонагревателей.

Анна Григорян