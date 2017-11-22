Стартовал фестиваль наружной рекламы Еревана

Управление внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана проведет с 21-го по 26-е ноября в столице второй фестиваль наружной рекламы Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Цель фестиваля- способствовать развитию рекламной отрасли в регионе, а также внедрению лучшего международного опыта на армянском рынке.

Фестиваль объединит представителей всемирно известных рекламных компаний и экспертов сферы, которые проведут мастер классы, примут участие в форумах.

Стоит отметить, что в рамках второго фестиваля наружной рекламы Еревана в столицу прибудут арт-директора мировых ведущих рекламных агентств DDB, Saatchi & Saatchi, JC Decaux, Jung v Matt.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 21-го ноября в 19:00 в Национальной галерее Армении. Модели, представленные в рамках программы и признанные лучшими на армянском рекламном рынке, будут награждены в соответствующих номинациях.

Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте фестиваля по адресуwww.yoaf.am.

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с председателем общественной организации «Фестиваль наружной рекламы Еревана» Эммой Саргсян и представителями известных международных рекламных компаний, прибывшими в Ереван для участия в фестивале рекламы.Поприветствовав гостей, мэр Тарон Маргарян подчеркнул особую важность проведения фестиваля в столице и отметил, что это еще одна отличная платформа для обмена опытом в сфере рекламы.«Фестиваль проводится уже во второй раз и стоит отметить, что в этом году выросло число участников, и расширилась география стран-участников. Несомненно, это свидетельствует о том, что интерес к фестивалю постепенно возрастает и учитывая, что мы придаем особую важность развитию сферы рекламы, можно с уверенностью сказать, что проведение «Фестиваля наружной рекламы Еревана» будет этому способствовать в значительной степени»,-подчеркнул Тарон Маргарян и пожелав удачи участникам фестиваля заверил, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана готова содействовать должному проведению фестиваля.Выразив благодарность за теплый прием и содействие в проведении фестиваля, председатель общественной организации «Фестиваль наружной рекламы Еревана» Эмма Саргсян в свою очередь отметила, что в этом году действительно увеличилось число участвующих всемирно известных рекламных организаций, что само по себе свидетельствует о важности проведения фестиваля.В завершении встречи председатель общественной организации «Фестиваль наружной рекламы Еревана» Эмма Саргсян вручила мэру Еревана Тарону Маргаряну один из специальных призов фестиваля.