В Тбилиси проходит спецоперация по задержанию двух подозреваемых в терроризме

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила проведение в Исанском районе Тбилиси специальной операции по задержанию двух лиц, подозреваемых в связях с террористами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сотрудники контртеррористического департамента Службы государственной безопасности Грузии проводят специальную операцию [по задержанию двух подозреваемых в терроризме лиц]", - говорится в обнародованном в среду в Тбилиси сообщении ведомства. Там также сообщается, что подозреваемые "открыли стрельбу по сотрудникам отряда специального назначения".

Ведомство отмечает, что "лица, задержание которых осуществляется в ходе спецоперации, находятся в квартире многоэтажного дома". "Обеспечена безопасность людей, проживающих в этом доме", - указала СГБ, не сообщив при этом какие-либо другие подробности проведения спецоперации.

Тбилисская телекомпания "Имеди" сообщила в среду утром, что по решению СГБ в ночь на среду была осуществлена эвакуация жителей того подъезда, где проводится спецоперация.

По имеющимся данным, спецоперация пока еще не завершена. Нет и официальных данных о лицах, задержание которых проводится на окраине Тбилиси. Между тем местные телекомпании "Имеди" и"Рустави-2" сообщают, что эти лица являются иностранными гражданами.





