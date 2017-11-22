СМИ: в зоне поиска аргентинской подлодки зафиксирован сигнал

Несколько морских судов и самолетов, задействованных в поиске пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan, направлены к месту, где был зафиксирован некий сигнал. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщила на своем сайте газета Clarin.

По ее данным, зона нового поиска находится в 426 км от побережья провинции Рио-Негро (центральная часть страны). Официального подтверждения этой информации нет.

Персонал больницы города Комодоро-Ривадавия, расположенного на юге Аргентины, получил указание подготовиться к возможному приему членов экипажа пропавшей подводной лодки San Juan. Об этом сообщил во вторник вечером телеканал Todo Noticias.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.



