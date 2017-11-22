Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства инфраструктур Грузии, по положению на 10:00 22-го ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Для грузовых автомобилей дорога Степанцминда-Ларс закрыта.