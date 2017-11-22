СМИ: объявивший об отставке премьер-министр Ливана прибыл в Бейрут

Премьер-министр Ливана Саад Харири, объявивший 4 ноября в Саудовской Аравии об уходе со своего поста, прибыл в среду в Бейрут. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телестанция Al Arabiya.

Ранее телестанция сообщила, что на пути из Египта на родину Харири сделал остановку на Кипре.

На пресс-конференции в Каире во вторник после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ливанский политик сообщил, что примет участие в Бейруте в празднествах по случаю Дня независимости республики.

Как сообщили источники в окружении Харири, он направится во дворец Баабда в четверг, чтобы вручить президенту Ливана Мишелю Ауну официальное прошение об отставке. Ливанский эксперт Селим Нассар, однако, не исключает, что глава государства может поручить Харири возглавить новое коалиционное правительство.



