Трамп перед днем благодарения помиловал индеек Драмстик и Уишбоун

Президент США Дональд Трамп во вторник провел традиционную церемонию помилования индеек перед Днем благодарения. На церемонии, трансляцию которую вел сайт Белого дома, также присутствовали супруга Трампа Мелания Трамп и их сын Бэррон, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Трамп, вступивший в должность президента США 20 января 2017 года, впервые провел помилование индеек.

День благодарения в США отмечается в четвертый четверг ноября, в этом году празднование приходится на 23 ноября.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

В 1963 году президент Джон Кеннеди, получивший традиционный подарок, предложил оставить птицу в живых. Но первую официальную церемонию помилования индейки провел Джордж Буш-старший в 1989 году.